‘Papa prik’ Michael van Gerwen negen dagen na operatie in Ziggo Dome: ‘Eerste pijlen waren spannend’

Vooraf sprak Michael van Gerwen luchtig over de ingreep vanwege het carpaletunnelsyndroom waar hij al bijna anderhalf jaar last van had. ,,Tintelingen, een doof gevoel. Darten ging nog wel, maar ik werd er een beetje gek van. Al was ik dat natuurlijk al wel hè, haha. Maar ik had al twee keer een spuit erin gehad en het kwam steeds terug. Daarom was dit nodig.’’