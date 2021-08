Papieren zakdoekje van Lionel Messi bij afscheid online aangeboden voor miljoen euro

Alle spelers en trainers van de Zuid­oost-Brabantse amateur­voet­bal­teams op een rijtje

15:12 Voor het eerst in tien maanden zijn er zondag 22 augustus weer competitieduels in het amateurvoetbal. Het nieuwe seizoen gaat dan van start voor Gemert en UNA in de derde divisie. Op 29 augustus mag Nuenen weer beginnen in de hoofdklasse B. De eerste tot en met de vijfdeklassers spelen vanaf 4/5 september eerst nog drie weekenden poulewedstrijden in de districtsbeker en vangen in het weekend van 25/26 september aan met de competitie. Een overzicht van alle Zuidoost-Brabantse ploegen.