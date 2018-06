Partij Bertens in Rosmalen door regen naar morgen

Vijf opvallende feiten over Rusland - Saoedi-Ara­bië

20:52 En we zijn onderweg! Het WK 2018 begon helaas niet met een nagelbijtend spannende openingskraker. Maar over de 5-0 zege van gastland Rusland op Saoedi-Arabië valt voldoende te zeggen. We lichten er vijf opvallende feiten uit.