Partij Bertens uitgesteld wegens regen

'Kromo' wint 100 vrij in Den Haag

20:37 Ranomi Kromowidjojo heeft bij de Swim Cup in Den Haag de 100 meter vrije slag gewonnen. De olympisch kampioene van Londen 2012 op dit nummer tikte in de finale als eerste aan in 53,69 seconden. 'Kromo' was daarmee iets sneller dan in de series, toen ze met 53,84 al gelijk voldeed aan de limiet voor de EK in augustus in Glasgow.