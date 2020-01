Pas twee maanden veldrijdster, nu al NK-brons voor Fem van Empel uit Sint-Michielsgestel

,,Van tevoren had ik dit niet durven dromen. Dit is de mooiste manier om het seizoen in Nederland af te sluiten.”, aldus Van Empel, die pas twee maanden geleden stopte als voetbalster bij hoofdklasser Nuenen en nu al op het NK-podium staat. ,,Ik miste in het voetbal de uitdaging om daarmee verder te gaan. Het fietsen ging al goed en toen ben ik het in het veld gaan proberen. Dat ging meteen heel goed.”

Wat heet, een week geleden boekte ze in Brussel haar eerste internationale zege in een juniorenwedstrijd uit de DVV Verzekeringen Trofee. ,,Dat was een goede generale voor dit NK. Voor nu is de derde plaatst het hoogst haalbare, maar ik denk dat het gat alleen maar kleiner gaat worden. Bij mij is er nog veel ruimte voor verbetering. Maar dat gat rij ik niet zomaar dicht hoor, want zij rijden internationaal podium en ook al sterk bij de senioren. Hopelijk mag ik nog het WK rijden, dat is nog even afwachten of ik geselecteerd word. Er mogen er zes mee. Als ik er niet bij zit is mijn seizoen toch geslaagd”, aldus Van Empel, die in de zomer gaat mountainbiken. ,,Dat is ook goed voor de snelheid en de techniek in het veld.”