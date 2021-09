Pasta trainersvrouw Emily geeft FC Eindhoven vleugels

Na de vlotte 1-0 voorsprong in de vierde minuut door een treffer van Dennis van den Eijnden trok de thuisploeg het initiatief steeds meer naar zich toe. De beste mogelijkheden waren voor Jordany Martinus die weinig geluk kende met zijn befaamde pegels en voor de nieuwe spits Said Bouzambou, die in Eindhoven een contract voor twee jaar tekende. Een schot van de kort draaiende Bouzambou trof in de dertiende minuut de onderkant van de lat en even later schampte een inzet van de aanvalsleider de paal.