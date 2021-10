Patrice Evra op 13-jarige leeftijd misbruikt: ‘Grote klap voor mijn moeder toen ik het onlangs vertelde’

Voor Roger Schmidt voelt het verlies van PSV tegen AS Monaco niet goed: ‘Vinícius gaat ons zeker nog helpen in de toekomst’

0:53 Roger Schmidt was donderdagavond teleurgesteld over het verlies van PSV tegen AS Monaco. De 2-1 nederlaag in eigen huis deed hem pijn. ,,Ik denk dat het een goede wedstrijd van ons was en dat we vaak op hun goal geschoten hebben, maar we waren niet effectief genoeg. We deden het tactisch na rust goed en waren sterk in het pressen. De eindpass in de aanval was niet altijd goed.”