Paul Haarhuis stopt als captain van tennissters

Paul Haarhuis stopt als captain van het Fed Cup-team. Voor de 54-jarige ex-tennisser is de editie van komend jaar meteen de laatste. Bovendien maakte de KNLTB bekend dat Arantxa Rus de opvolger is van Kiki Bertens als beste tennisster van het jaar.

Door Jeffrey van der Maten



Het hing al weken in de lucht: Paul Haarhuis stopt na volgend jaar als captain de vrouwen. De Fed Cup van 2021, vanaf dan de Billie Jean King Cup geheten, wordt zijn laatste klus. De KNLTB heeft nog geen vervanger gestrikt. ,,We hebben rustig de tijd om die te zoeken’’, aldus Eltingh. Haarhuis, die de functie sinds 2014 bekleedt, blijft wel aan als captain van het Davis Cup-team.

Haarhuis lag de laatste maanden al onder vuur. Het NRC Handelsblad schreef in 2019 dat er onvrede heerste onder de tennissers. Acht anonieme spelers of speelsters stelden dat Haarhuis niet goed communiceerde, te weinig op de hoogte is van de ranking en agenda van de spelers en onvoldoende aanwezig is bij toernooien. ,,Het ligt in de lijn der verwachting dat ik na volgend jaar stop’’, aldus Haarhuis eind 2019. Dat had overigens volgens hem niets met de kritiek te maken. ,,Als bondscoach van de heren ben ik veel meer met de mannen bezig en de Davis Cup past daardoor veel beter in die lijn dan de Fed Cup.’’

De Billie Jean King Cup, het afscheidstoernooi van Haarhuis, werd vanwege het coronavirus verplaatst naar 2021. Het duel met China wordt op 5 en 6 februari 2021 in Den Bosch gespeeld. De winnaar plaatst zich voor de kwalificatieronde voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup.

Volledig scherm Arantxa Rus met Paul Haarhuis. © Hollandse Hoogte / ANP

Rus

De KNLTB maakte direct van de gelegenheid gebruik om de jaarlijkse awards uit te delen. Arantxa Rus werd door de bond unaniem verkozen tot beste speelster van het jaar, zo geeft technisch directeur Jacco Eltingh aan. ,,Jarenlang is Kiki de allerbeste geweest, maar met jouw instelling heb je dit verdiend.’’ In Palermo pakte Rus kort na de coronabreak de dubbeltitel in het WTA-toernooi van Palermo. Ook in Linz veroverde ze de dubbelspeltitel. Ook individueel trok Rus de schijnwerpers. In maart reikte ze tot de halve finale van het WTA-toernooi in Monterrey.

Bertens beleefde persoonlijk een teleurstellend jaar en verloor daarmee haar eretitel. De 29-jarige toptennisster staat momenteel negende op de WTA-ranking werd geplaagd door blessures en vroege uitschakelingen, bijvoorbeeld in de vierde ronde van de Australian Open. Bertens is momenteel herstellende van een achillespeesoperatie en hoopt snel terug te kunnen keren op de baan.

Botic van de Zandschulp viel in de prijzen bij de mannen. Van de Zandschulp is de huidige nummer 156 van de ATP Ranking. Eind vorig jaar bezette hij nog plaats 198. De dubbelspeler van het jaar werd zoals verwacht Wesley Koolhof, die met Nikola Mektic de finale van de ATP Finals op zijn naam schreef. ,,Wat je dit jaar hebt gepresteerd, is fantastisch’’, aldus Eltingh. Koolhof bereikte tevens de finale van de US Open, waarin hij uiteindelijk het onderspit dolf. ,,Los van je geweldige spel, sta je bij collega’s bekend als zeer prettig persoon. Dat alles maakt dat je deze prijs verdient.’’

Volledig scherm Wesly Koolhof won met Nikola Mektic de ATP Finals in het dubbelspel. © BSR Agency