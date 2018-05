Pavlioetsjenkova wint toernooi van Straatsburg

Helmonds postkan­toor als MMA-bol­werk

12:01 Hoe een UFC-wereldkampioen in Helmond terechtkomt? Marco van den Broek (42) kan de grijns op zijn gezicht nog altijd niet onderdrukken. Germaine de Randamie was in februari 2017 de eerste Nederlandse vrouw ooit die een titel in het walhalla van het mixed martial arts (MMA) veroverde, mét Van den Broek als een van haar coaches.