Peesjevee Podcast | Roger Schmidt moet de relaxstand soms zien te vinden

Schmidt kwam afgelopen week ook nog licht in aanvaring met een journalist van Veronica Inside. ,,Schmidt wordt soms link als mensen zich onprofessioneel opstellen, hem niet serieus nemen of er een potje van maken”, constateert Elfrink. ,,Hij gaat dan soms wel heel snel in een hogere versnelling”, zegt de PSV-watcher. ,,Dat kan in de beeldvorming tegen hem werken. Op de eerste plaats moet hij ervoor zorgen dat hij wedstrijden wint. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar lukt dat laatste niet even niet en is de gunfactor weg dan helpt het hem en PSV niet. Hij kan misschien iets rustiger reageren op dit soort situaties.”