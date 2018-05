Pellè geniet van vakantie, Ribéry maakt Deschamps belachelijk

Ribéry drijft spot met rel rond Franse ploeg

Aanvaller Franck Ribéry heeft zich op Twitter bemoeid met het relletje dat in Frankrijk is ontstaan rond Adrien Rabiot. De middenvelder van Paris Saint-Germain was door bondscoach Didier Deschamps verzocht zich stand-by te houden voor als er iemand wegvalt uit de 23-koppige WK-selectie. Rabiot weigerde dit en Deschamps noemde dat een ''enorme fout'' van de 23-jarige voetballer.

,,Ik ben op Ibiza en ik werd net gebeld met de vraag of ik op de reservelijst wil. O Didier, dat wil ik heel graag'', twitterde Ribéry. De aanvaller van Bayern München besloot zich in 2014 niet meer beschikbaar te stellen voor de Franse ploeg. Zijn aanbod was wellicht ironisch bedoeld. Ribéry wilde in 2016 terugkeren in de nationale ploeg, maar Deschamps had hem toen niet nodig.