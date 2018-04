Peter Wright brengt ode aan overleden dartslegende Bristow

De organiserende dartsorganisatie PDC, waarvan Bristow een van de initiatiefnemers was, kreeg massaal gehoor bij het verzoek aan alle bezoekers om de publiekslieveling een minutenlange ovatie te geven (zie video hieronder).



Bristow, ook wel de 'Crafty Cockney' (vrij vertaald: sluwe Londenaar) genoemd, deed aan 23 WK's mee. In 2000 speelde hij zijn laatste wereldkampioenschap. Hij won als profdarter meer dan zeventig titels. In 2007 nam Bristow afscheid, twee jaar nadat hij in de PDC Hall of Fame was opgenomen.



Peter Wright, de man van de tientallen speciale kapsels, bracht vanavond een ode met het logo van Bristow in zijn kapsel, een kunststukje van zijn vrouw Joanne.