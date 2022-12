Peter Wright krijgt vlak voor WK darts positief nieuws over gezondheid vrouw: ‘Ze herstelt goed’

De 52-jarige Wright heeft de laatste weken te kampen gehad met privéproblemen. De gezondheid van zijn vrouw Jo liet flink te wensen over. Tijdens de Grand Slam of Darts werd zij naar het ziekenhuis gebracht met een ingeklapte long als gevolg van een complicatie na een galblaasoperatie. Wright liet de Players Championship Finals vervolgens aan zich voorbij gaan.

,,Het gaat nu erg goed met Jo", laat Wright aan de vooravond van zijn eerste WK-duel weten. ,,We zijn door de slechte situatie heen gekomen. Ze herstelt goed en de dokter en de chirurgen hebben laten weten dat het goed gaat. Dat was natuurlijk een grote opluchting. Vanaf dat moment kon ik me op het darten gaan richten.”

,,Ik ben wel blijven trainen, maar ik was een soort zombie. Ik was er met mijn hoofd niet bij. Het is hard werken geweest, maar dat is nu allemaal veranderd.”

Jo is naast zijn vrouw ook zijn kapster. Zij zorgt voor de opvallende kleuren in zijn hanenkam en de schilderingen op de zijkant van zijn hoofd.

Wright staat donderdagavond tegenover de winnaar van het duel tussen Mickey Mansell en Ben Robb dat eerder vanavond wordt afgewerkt. ,,Het wordt een lastige wedstrijd", aldus Snakebite. ,,Maar als ik mijn niveau haal, moet ik kunnen winnen en dan zit ik ook na de kerst nog in het toernooi. Ik voel me nu geweldig en weet wat er nodig is om wereldkampioen te worden.”

Wright won vorig jaar in de finale van het WK van Michael Smith en werd zo de zesde darter in de PDC-geschiedenis die meerdere wereldtitels op zijn naam heeft (twee, na zijn eerdere winst in 2020).

Op 15 december gaat in het Alexandra Palace in Londen het WK van start, met maar liefst twaalf Nederlandse deelnemers. De finale is op 3 januari 2023. Bekijk hier het volledige speelschema van het WK darts en de informatie over het prijzengeld. Hier vind je de Nederlandse deelnemers.

Michael van Gerwen

,,Ik zie mezelf altijd als de underdog", aldus de Schot. ,,Ik heb niet zoveel titels als Michael van Gerwen. Hij is met recht de favoriet als je ziet wat hij dit jaar heeft gewonnen. Ik blijf op de achtergrond. Laat ze zich maar op elkaar richten, Gezzy (Gerwyn Price, red.), Michael en Michael Smith. Laat iedereen maar over hun praten. Dan gaan we zien wie er in de finale staat.”

