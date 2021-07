Peter Wright trekt letterlijk lange neus naar Michael van Gerwen en co

,,Ik heb gedaan wat ik zei dat ik zou doen", aldus Wright, die door onder meer Michael van Gerwen regelmatig is omschreven als een praatjesmaker met een grote mond. Zo roept hij regelmatig dat hij de beste is en zei hij bijvoorbeeld in aanloop naar het WK dat Van Gerwen geen enkele kans had op de titel.

,,Veel spelers vonden dat ik mijn mond moest houden en dat ik het maar op het podium moest laten zien. En dat heb ik nu gedaan. Dus...” Waarna Wright zijn hand met opgestoken vinger naar zijn gezicht bracht en letterlijk een lange neus maakte.

,,Ik keek als kind al naar de World Matchplay en nu staat mijn naam voor altijd op de beker, dat is speciaal", aldus Wright (51) over het toernooi dat sinds 1994 wordt gespeeld. ,,Het is geweldig om de beker te mogen tonen aan dit fantastische publiek.”

Volledig scherm Peter Wright en Michael van Gerwen in hun onderlinge halve finale. © LAWRENCE LUSTIG

Snakebite gooide in de finale tegen Dimitri Van den Bergh (18-9) een uitstekend gemiddelde van 105,9. Het leverde de nummer twee van de wereld 150.000 pond op, ruim 175.000 euro.

In de halve finale was Wright te sterk voor Van Gerwen. In de aanloop naar dat treffen zei diens goede vriend en collega Vincent van der Voort: ,,Als Michael iemand de mond wil snoeren, is het Peter Wright wel.” Dat lukte dus bepaald niet. Wright had lange tijd veel moeite om belangrijke toernooien te winnen, maar won in 2020 het WK, het EK, en de Masters. De winst op de World Matchplay is zijn eerste grote toernooizege van dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.