Zwemlegende Pieter van den Hoogenband 40 jaar: een duik in zijn verleden

Op 14 maart 1978 zag Pieter Cornelis Martijn van den Hoogenband het levenslicht in Maastricht. Hij was het eerste kind van Cees-Rein van den Hoogenband en Astrid van den Hoogenband-Verver. Later volgden nog zus Veronique en broer Robert. Zijn ouders woonden in Maastricht vanwege de opleiding tot chirurg die zijn vader genoot in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Pieters moeder, voormalig topzwemster Astrid Verver, trainde destijds de jeugdploeg van de Maastrichtse zwemvereniging MZ&PC. Toen het gezin in 1986 naar Geldrop verhuisde, begon Pieter met zwemmen bij PSV.

Topper in de dop

Van den Hoogenband trainde tot zijn veertiende onder zijn moeder in de Eindhovense 'klotsbak' De Tongelreep. Vervolgens stapte de talentvolle jeugdzwemmer over naar de ambitieuze zwemcoach Jacco Verhaeren (toen 23) die in 1992 zijn entree maakte in Eindhoven. Van den Hoogenband bleef Verhaeren tot zijn zwempensioen trouw. Uiteindelijk werkten ze zestien jaar samen.

Volledig scherm Pieter van den Hoogenband in 1996 tijdens een wedstrijd in Dordrecht. Foto ANP © ANP

In zijn tienerjaren ontpopte Pieter van den Hoogenband zich tot een buitengewoon talent. Het Nederlandse zwempubliek maakte in 1993 voor het eerst echt kennis met hem. Tijdens het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF) in Valkenswaard won hij goud op de 100 meter vrije slag en de estafette en behaalde hij een zilveren medaille op de 200 meter.

Twintig jaar later – toen VDH als toernooidirecteur werd aangesteld van het EYOF in Utrecht – stelde hij dat het toernooi in 1993 cruciaal was geweest voor zijn carrière. ,,Het was de eerste keer dat ik tegen de beste leeftijdgenoten uit Europa zwom. Ik was vijftien jaar en had geen idee hoe ik ervoor stond. Toen ik daar zo goed presteerde, kreeg ik voor het eerst het gevoel dat ik ook op de grote Olympische Spelen een kans zou hebben. Dat was heel belangrijk voor mij", aldus Van den Hoogenband in 2013.

Bij de senioren klopte VDH in 1995 voor het eerst op de deur van de internationale zwemtop. Tijdens zijn eerste EK langebaan in Wenen haalde hij finaleplaatsen en klokte hij nationale records. Een jaar later volgde de grote doorbraak van de toenmalige 6 VWO-scholier. Als 18-jarig broekie greep hij op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta tweemaal net naast brons. Hij keerde huiswaarts met twee vierde plaatsen; op de 100 en 200 meter vrije slag.

Volledig scherm Met zijn coach en beste vriend Jacco Verhaeren in 2002. De twee werkten zestien jaar samen. Foto ANP/Robert Vos © ANP

Gouddelver

Vier laar later maakte Van den Hoogenband zich onsterfelijk. In het olympisch stadion van Sydney veroverde hij in 2000 goud op zowel de 100 als de 200 meter. Het titanengevecht met de Australische topfavoriet Ian Thorpe op de 200 meter is nog altijd legendarisch. Er ging een golf van ontzetting door de zwemarena toen The Dutch Dolphin in het hol van de leeuw publiekslieveling Thorpedo versloeg. En ook nog eens in een wereldrecord.

In 2004 in Athene presteerde VDH het schier onmogelijke door op het koningsnummer, de 100 vrij, zijn olympische titel te prolongeren. ,,Op die prestatie ben ik het meest trots”, stelde Van den Hoogenband aan de vooravond van de Olympische Spelen van 2016 in het ED.

Afscheid

Zijn vierde Olympische Spelen – Peking 2008 – werden de laatste voor de Nederlandse zwemlegende. De 30-jarige Van den Hoogenband zwom een persoonlijk record op de 100 vrij maar dat was niet voldoende voor een medaille. Hij eindigde op de vijfde plek. Bij zijn afscheid als topsporter in december 2008 werd bekend dat het Eindhovense zwembad werd omgedoopt tot het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion.

Volledig scherm Pieter van den Hoogenband vorig jaar voorafgaand aan de FINA Swimming World Cup in Eindhoven. Foto Ton van de Meulenhof/fotomeulenhof © FotoMeulenhof

Tien jaar later

Bijna tien jaar na zijn zwempensioen is Pieter van den Hoogenband een druk bezet man. Met zijn zelf opgerichte Topsport Community slaat hij bruggen tussen topsport, bedrijfsleven en wetenschap. Verder is VDH een veelgevraagd spreker op congressen en bedrijfsbijeenkomsten. Hij is ambassadeur van Spieren voor Spieren, Metakids, Amsterdam City Swim en hoofdambassadeur van Lotto.