Pijnlijk afscheid voor ‘sprakeloze’ Van Barneveld na ontluisterend verlies

Door Yorick Groeneweg De vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld droop in het Alexandra Palace af. De Hagenaar verloor van Darin Young, die slechts één van zijn laatste negen wedstrijden op het WK darts won. Van Barneveld oogde gebroken. ,,Ik ben sprakeloos”, zei hij kort na de laatste partij van zijn loopbaan. Om vervolgens te prevelen: ,,Ik speelde echt heel slecht. Ik was ook verrast door Darin, hij speelde heel goed maar dit ga ik mezelf nooit vergeven.”

Young kwam direct op voorsprong in Ally Pally, dat zo op de hand van Van Barneveld was. Zo ging drieduizend man uit zijn dak toen Barney richting podium liep. Met een verbeten blik marcheerde hij voor het ‘Barney Army’ uit. Oog in oog met het publiek kon er een lachje af. Meer gejuich. Tot Young de eerste set won, ook omdat Van Barneveld tien dubbels miste.



Het zal toch niet? Vorig jaar werd Van Barneveld in zijn eerste partij verrassend uitgeschakeld door de onbekende Darius Labanauskas. Het bracht hem aan het twijfelen. Dat deed hij vanavond ook. Met een rood aangelopen gezicht keerde hij weer terug aan de oche. Ging het nu beter vanaf de werplijn? Zijn finishes waren een stuk beter: in set twee was het bij drie van de vier pogingen raak.