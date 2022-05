Pijnlijke nederlaag Michael van Gerwen op European Darts Grand Prix, Danny Noppert maakt indruk

Michael van Gerwen heeft een smadelijke nederlaag geleden in de tweede ronde van de European Darts Grand Prix. Danny Noppert bereikte juist op imponerende wijze de achtste finales in Stuttgart.

De 33-jarige Van Gerwen kwam er in zijn tweederondepartij totaal niet aan de te pas tegen Martin Lukeman: 1-6. De Engelsman is op de Order of Merit - de mondiale ranglijst voor darters - liefst 68 plekken lager terug te vinden dan de Brabantse nummer 3 van de wereld, maar daar was in de partij weinig van te merken.



Het gemiddelde van 89,77 over drie pijlen van Van Gerwen stak dan ook schril af bij de 96,16 van de 37-jarige Lukeman. De Nederlander miste liefst 13 van zijn 14 dubbels en zal dan ook absoluut niet te spreken zijn over zijn finishpercentage van 7,14. Lukeman deed dat met 6 uit 16 (finishpercentage 37,5) een stuk beter.

Zege Noppert

Noppert maakte indruk in zijn tweederondepartij in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. De 31-jarige Fries, bezig aan een sterke fase van zijn loopbaan, won met 6-4 van Michael Smith. Noppert brak de tweevoudig WK-finalist uit Engeland in de eerste game en gaf die voorsprong niet meer uit handen.



Het gemiddelde per drie pijlen was met 102,46 uitstekend te noemen voor Noppert. De 103,02 van Smith was zelfs nog iets hoger, wat ook gold voor het dubbelpercentage (50 om 46,15) van Bully Boy. Toch was het Noppert die op de juiste momenten toesloeg en daardoor aan het langste eind trok.

Van Duijvenbode, Klaasen en Jansen

Dirk van Duijvenbode, Jelle Klaasen en Danny Jansen slaagden er net als Van Gerwen niet in om de achtste finales van de European Darts Grand Prix te bereiken. Klaasen moest met 6-5 het hoofd buigen voor Rob Cross, Jansen verloor met 6-4 van Brendan Dolan en Van Duijvenbode ging - ondanks zijn gebruikelijke energieke opkomst, zie onder - met 6-4 onderuit tegen Nathan Rafferty.



De achtste finales, kwartfinales, halve finales en finale staan zondag op het programma in Stuttgart. Noppert, de enig overgebleven Nederlander, gaat het in de achtste finales opnemen tegen Rafferty.

