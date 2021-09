Pijnlijke nederlaag voor Michael van Gerwen: ‘Teleurgesteld in mezelf’

Bij een nieuwe poging om dit jaar zijn eerste toernooizege te behalen, is Michael van Gerwen al vroegtijdig gestrand. De 32-jarige Vlijmenaar werd in de achtste finales van de Hungarian Darts Trophy uitgeschakeld door Brendan Dolan. Hij verloor met 5-6 in legs.

,,Boos en teleurgesteld in mezelf", reageerde Van Gerwen via sociale media op zijn onnodige nederlaag. ,,Ik had mijn tegenstander niet terug moeten laten komen. Alle credit voor Brendan, die zijn kans heeft gepakt.”

Van Gerwen gaf de partij eigenlijk zelf uit handen. Zo verspeelde de 32-jarige Vlijmenaar een 5-3 voorsprong. Vervolgens miste de drievoudig wereldkampioen in de allesbeslissende leg ook nog eens vier wedstrijdpijlen. Dolan finishte de partij uiteindelijk via dubbel 1. Dat Van Gerwen wel een prima gemiddelde van bijna honderd (99,18) gooide, was puur voor de statistieken. Dolan had immers genoeg aan een score van 94,72.

Zo bleef het voor Van Gerwen bij één overwinning in Boedapest. Een dag eerder had hij nog wel Daryl Gurney met 6-4 in legs verslagen. Met zijn uitschakeling zijn er bij de Hungarian Darts Trophy geen Nederlanders meer actief in het toernooi. Van Gerwen komt volgende week weer in actie bij de World Cup of Darts. Samen met Dirk van Duijvenbode vormt hij dan het Nederlands team.

