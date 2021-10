Piqué en Griezmann supporten Cavallo na coming out: ‘Goed als grote namen steun uitspreken’

,,Dit is zo geweldig, ik kan wel een feestje vieren", vertelt Merel van Dongen enthousiast. De speelster van Atlético Madrid en Oranje is erg te spreken over de moed van de Australische middenvelder van Adelaide United. ,,Precies hoe hij het zegt, het klopt helemaal. Echt ongelooflijk. Vandaag is een fantastische dag!”



,,Het is vooral mooi omdat het nog zo’n jonge speler is en dat hij vanuit de club zo is gesteund", vertelt Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation, die opkomt voor acceptatie van lhbt’ers in de sport. ,,Het is een steuntje in de rug voor voetballers die er nog meer worstelen. Ze zien dat je dit kan zeggen zonder dat er negatieve berichten van komen.”