Pliskova en Kenin snel uitgeschakeld in New York

De Western & Southern Open, zoals het toernooi nu heet, dient als laatste test voor de US Open, die 31 augustus beginnen. Pliskova, de nummer drie van de wereld, had in de eerste set nog de overhand tegen Koedermetova, maar toen de nummer 41 van de wereld terugkwam van een 4-1 achterstand en de set alsnog won met 7-5, was ze ook in het tweede bedrijf de betere.