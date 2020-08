Pliskova simpel door eerste ronde US Open

Podcast Samenwer­king met NL Tennis Podcast

10:46 Het AD is een samenwerking aangegaan met de NL Tennis Podcast. In de NL Tennis Podcast wordt de actualiteit in het proftennis besproken en komen prominenten aan het woord. De zevende aflevering, een voorbeschouwing op de US Open die vandaag gaat beginnen, is behalve via alle bekende podcastkanalen ook te beluisteren via de website van het AD.