Pliskova ten koste van Halep bij laatste vier

Manager Van Barneveld: We gaan de komende dagen over de toekomst nadenken

7:13 Gaat Raymond van Barneveld nu stoppen of niet? Zelf klonk de legendarische darter uit Den Haag donderdagavond definitief. Hij houdt het voor gezien, want ‘het interesseert mij geen reet meer'. Ver na middernacht kwam de manager van Van Barneveld, Jaco van Bodegom - nota bene via het twitteraccount van Barney - met een verse verklaring.