Pliskova wint van Siegemund en is door naar derde ronde

Viergever lijkt opnieuw PS­V-links­back bij Ernest Faber: ‘Zoveel geheimen hebben we niet’

22 januari In het bekertoernooi een frisse start maken, de finale halen en daarin bij voorkeur zegevieren. Trainer Ernest Faber van PSV ziet dat scenario uiteraard helemaal zitten en weet dat zijn elftal dan donderdagavond eerst NAC in Breda moet kloppen. ,,Een belangrijke wedstrijd voor ons in dit seizoen en een grote prijs die we nog kunnen winnen.”