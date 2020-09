Podcast | Terugblik op US Open: 'Naomi Osaka is the real thing’

In de NLTennisPodcast blikken we terug op de vrouwenfinale van de US Open 2020 en zoeken Marcella Mesker, Jan-Willem de Lange en verslaggever Rik Spekenbrink antwoord op de vraag: is Naomi Osaka nu wél klaar om het vrouwentennis de komende jaren te domineren? Verder bespreken we de unieke editie die de US Open 2020 tot nu toe is geweest, en de bijzondere situaties die dat op en naast de baan heeft opgeleverd.