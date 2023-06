Politieke boodschap Novak Djokovic over Kosovo blijft onbestraft: ‘Grand slam zonder ophef zal er voor mij nooit inzitten’

De internationale tennisfederatie ITF zal Novak Djokovic niet bestraffen voor zijn bekritiseerde standpunten over Kosovo tijdens Roland Garros. In de regels die gelden voor grandslamtoernooien staat geen bepaling die politieke uitspraken verbiedt. Dat meldde de ITF in een verklaring aan het Duitse persbureau DPA.

De Servische tennisser kwam in opspraak door het schrijven van een politieke boodschap op de cameralens na zijn overwinning in de eerste ronde op het Franse Open in Parijs. Met de leuze ‘Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld’, reageerde hij op de recente onlusten in de voormalige provincie van Servië, die zich in 2008 tegen de zin van Servië onafhankelijk verklaarde. De Kosovaarse tennisbond vroeg om sancties tegen Djokovic, evenals het olympisch comité van het land.

Djokovic zei na zijn zege op de Hongaar Marton Fucsovics in de tweede ronde van Roland Garros dat hij achter zijn standpunten blijft staan. “Ik zou ze kunnen herhalen, maar dat ga ik niet doen. Ik weet dat veel mensen het er niet mee eens zijn, maar het is wel hoe ik over de situatie denk”, verklaarde de 36-jarige 22-voudig grandslamkampioen na de partij.



,,Als Serviër doet het me pijn wat er in Kosovo gebeurt”, had Djokovic eerder verklaard. ,,Onze mensen zijn uit de gemeenten verdreven. Dit is het minste wat ik kon doen. Als publieke figuur voel ik me verplicht om steun te betuigen aan ons volk en heel Servië.” Djokovic aast op Roland Garros op zijn derde titel in Parijs.

Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen en ga hier niet nog meer woorden vuil aan maken Novak Djokovic

Djokovic wilde niet reageren op de kritiek van de Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra en liet in het midden of hij door toernooidirectrice Amélie Mauresmo op de vingers is getikt. ,,Geen commentaar. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen en ga hier niet nog meer woorden vuil aan maken. Ach, een grand slam zonder ophef zal er voor mij wel nooit inzitten. Hoeft ook niet, het is iets wat me drijft.”



Het is momenteel onrustig in het noorden van Kosovo. Servische demonstranten eisen dat de onlangs gekozen etnisch Albanese burgemeesters worden verwijderd, omdat ze die niet als hun echte vertegenwoordigers beschouwen. Maandag ontstonden botsingen tussen de betogers en NAVO-soldaten die drie gemeentehuizen verdedigden. Daarbij raakten ongeveer 25 soldaten gewond. Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië, die de onafhankelijkheid niet erkent.

