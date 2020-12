Poll | Een gokje op Van Gerwen of misschien toch een outsider?

Weer Nederlands dartsta­lent in opspraak na valsspelen bij onlinetoer­nooi

14 december Na de matchfixingzaak rond Wessel Nijman is opnieuw een talentvolle Nederlandse darter in opspraak geraakt. Moreno Blom werd zaterdag betrapt op valsspelen tijdens een onlinetoernooi. Op beelden is te zien dat de darter uit Vinkeveen na een ‘bouncer’ de pijl opnieuw in het bord gooit.