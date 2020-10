Poolse outsider Swiatek (19) naar laatste vier in Parijs

Voor Swiatek lonkt nu een plaats in de finale. Ze speelt in de halve finales tegen de Argentijnse qualifier Nadia Podoroska, die de als derde geplaatste Oekraïense Elina Svitolina in twee sets de baas bleef: 6-2 6-4. De Zuid-Amerikaanse is de nummer 131 van de wereldranglijst en pas voor de eerste keer actief in Parijs.