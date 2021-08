Poolse speerwerpster veilt zilveren medaille om hartoperatie van jongetje te bekostigen

Nadat ze botkanker heeft overwonnen, staat de Poolse speerwerpster Maria Andrejczyk (25) anders in het leven. De focus op het lot van anderen. Om de hartoperatie van een Pools jongetje te financieren, staat ze daarom maar al te graag haar zilveren olympische medaille uit Tokio af. Met de opbrengst moet de 150.000 euro dure operatie van Miloszek mede gefinancierd worden.

Op de Olympische Spelen in Rio 2016 greep Andrejczyk nog net naast de medailles. Twee centimeter scheidde haar van het brons. Waarna ze een jaar in de lappenmand lag met een schouderblessure. En er volgde nog veel slechter nieuws. In 2018 werd er botkanker vastgesteld.

Andrejczyk bleef niet bij de pakken zitten. Zowel de kanker als de zware blessure werden overwonnen en in Japan stond ze er helemaal. 71,4 meter ver gooide ze de speer in Tokio. Een persoonlijk record en nog veel meer: de derde verste poging ooit in het speerwerpen bij de vrouwen. Goed voor zilver. Een emotionele podiumceremonie volgde.

Maria Andrejczyk naast gouden Liu Shiying (China) en bronzen Kelsey-Lee Barber (Australië).

Haar olympisch zilver, dat wou ze vooral verzilveren. Voor het goede doel. Meteen na de uitreiking stelde Andrejczyk dat iedereen haar via de sociale media mocht contacteren met voorstellen waarnaar het geld van de veiling van haar medaille mocht gaan. Uiteindelijk werd het de zaak van het Poolse jongetje.

,,De echte waarde van die medaille zal voor eeuwig in mijn hart zitten”, vertelde ze aan de Poolse televisie. ,,Maar een medaille is slechts een object. Dat voor anderen van veel grotere waarde kan zijn. Mijn zilver kan levens redden, in plaats van ergens veilig opgeborgen te liggen bij mij thuis. Daarom kies ik veel liever voor een goed doel.”

Volledig scherm © AFP

Haar oog viel uiteindelijk op de hartoperatie die Miloszek moet ondergaan. ,,Hij heeft een zware hartafwijking en heeft die operatie nodig”, schrijft ze op haar Facebookpagina.

,,De actie heeft al een geweldige start gekregen met dank aan Kubus, een jongen die het niet haalde maar van wie de fantastische ouders het geld dat ze ingezameld hadden voor zijn operatie hebben doorgestort. En aan deze wens ik ook mijn bijdrage te leveren. Al het geld dat ik krijg voor de veiling van mijn zilveren medaille, gaat rechtstreeks naar Miloszek.”

