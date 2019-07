Powervrouw Van Rouwendaal doet alles op eigen kracht

Al zes jaar houdt Sharon van Rouwendaal (25) het uit bij de bikkelharde coach Philippe Lucas in Zuid-Frankrijk. Tweemaal per dag wordt ze in het openluchtbad van Montpellier onderworpen aan een barbaars trainingsregime. Voor achttien trainingskilometers per dag - met gruwelsetjes als tienmaal achthonderd meter of zes keer vijftienhonderd - draait Van Rouwendaal haar hand al lang niet meer om. De afstanden vormen voor haar nooit een verrassing, de gemoedstoestand van haar coach des te meer.