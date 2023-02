Premier League Darts na bakken met kritiek van start: dit is alles wat je moet weten

Er was al volop ophef voordat er ook maar één pijl gegooid was, maar morgenavond gaat de Premier League Darts dan toch echt beginnen. Tot en met 25 mei nemen acht darters het elke donderdagavond tegen elkaar op. Prolongeert Michael van Gerwen zijn titel of wordt hij dit jaar opgevolgd door een andere Premier League-kampioen?

De start van de Premier League, morgenavond in Belfast, is meteen voorzien van een fraai affiche: de herhaling van de WK-finale tussen Michael Smith en Michael van Gerwen. Een affiche dat bovendien de aandacht enigszins moet zien af te leiden van alle kritiek die er voorafgaand aan de Premier League was. Van Gerwen en Smith waren samen met Peter Wright en Gerwyn Price als nummers één tot en met vier van de wereld al verzekerd van deelname aan het jaarlijks terugkerende toernooi, maar de overige vier tickets worden steevast uitgedeeld door de PDC zelf.

Winnaars Premier League Darts:

6 keer: Michael van Gerwen/Phil Taylor

2 keer: Gary Anderson

1 keer: James Wade, Raymond van Barneveld, Glen Durrant, Jonny Clayton

De keuze viel op Nathan Aspinall, Chris Dobey, Dimitri Van den Bergh en Jonny Clayton. En dus niet op bijvoorbeeld Luke Humphries (nummer vijf van de wereld) en Danny Noppert (nummer acht van de wereld én UK Open-winnaar). Ook Joe Cullen, die vorig jaar maar nipt van Van Gerwen verloor in de Premier League-finale, is niet van de partij. ,,Een trap in m'n ballen", zo benoemde de nummer twaalf van de wereld dat feit. Ook Humphries liet van zich horen: ,,Het enige wat ik kan zeggen is dat ik trots ben op mijn resultaten, ook al zijn ze blijkbaar niet goed genoeg.”

Spelers

Dit zijn de acht spelers die wél meedoen aan de Premier League:

Michael Smith

Bijnaam: Bully Boy

Leeftijd: 32 jaar

Nationaliteit: Engels

Positie op wereldranglijst: 1

Resultaat laatste WK: winnaar

Verdiensten afgelopen 2 jaar: 1.413.267 euro

Huidige majortitels: WK

Peter Wright

Bijnaam: Snakebite

Leeftijd: 52 jaar

Nationaliteit: Schots

Positie op wereldranglijst: 2

Resultaat laatste WK: 3e ronde

Verdiensten afgelopen 2 jaar: 1.300.751 euro

Huidige majortitels: geen

Michael van Gerwen

Bijnaam: Mighty Mike

Leeftijd: 33 jaar

Nationaliteit: Nederlands

Positie op wereldranglijst: 3

Resultaat laatste WK: 2e

Verdiensten afgelopen 2 jaar: 1.194.202 euro

Huidige majortitels: Premier League, World Matchplay, World Grand Prix en Players Championship Finals

Gerwyn Price

Bijnaam: The Iceman

Leeftijd: 37 jaar

Nationaliteit: Welsh

Positie op wereldranglijst: 4

Resultaat laatste WK: kwartfinale

Verdiensten afgelopen 2 jaar: 825.969 euro

Huidige majortitels: geen

Jonny Clayton

Bijnaam: The Ferret

Leeftijd: 48 jaar

Nationaliteit: Welsh

Positie op wereldranglijst: 7e

Resultaat laatste WK: kwartfinale

Verdiensten afgelopen 2 jaar: 548.657 euro

Huidige majortitels: geen

Nathan Aspinall

Bijnaam: The Asp

Leeftijd: 31 jaar

Nationaliteit: Engels

Positie op wereldranglijst: 9e

Resultaat laatste WK: derde ronde

Verdiensten afgelopen 2 jaar: 501.775 euro

Huidige majortitels: geen

Dimitri Van den Bergh

Bijnaam: Dancing Dimi

Leeftijd: 28 jaar

Nationaliteit: Belgisch

Positie op wereldranglijst: 11e

Resultaat laatste WK: halve finale

Verdiensten afgelopen 2 jaar: 467.964 euro

Huidige majortitels: geen

Chris Dobey

Bijnaam: Hollywood

Leeftijd: 32 jaar

Nationaliteit: Engels

Positie op wereldranglijst: 21ste

Resultaat laatste WK: kwartfinale

Verdiensten afgelopen 2 jaar: 311.408 euro

Huidige majortitels: The Masters

Format

Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen veranderingen in het format van de Premier League Darts. Elke donderdagavond strijden de acht spelers in een knock-outsysteem (best of 11) om de dagzege. De PDC heeft vooraf bepaald welke spelers er op welke avond tegenover elkaar staan (zie speelschema onderaan). De avonden beginnen dus met vier kwartfinales. De winnaars van die kwartfinales spelen tegen elkaar in de halve finales en de winnaars van de halve finales spelen om de avondzege (en 10 duizend pond) in de finale.

Word je direct in de kwartfinale uitgeschakeld? Dan krijg je nul punten. Win je in de kwartfinale, maar verlies je in de halve finale? Dan krijg je twee punten. Verlies je pas in de finale? Dan krijg je drie punten. De winnaar van de avond verdient vijf punten voor de ranglijst.

De vier darters met de meeste punten na zestien speelrondes nemen het tegen elkaar op in de play-offs. De nummer één speelt dan in de halve finale (best of 19) tegen de nummer vier en de nummer twee tegen de nummer drie. De winnaars van de halve finales spelen in de finale (best of 21) om de eindzege van de Premier League.

Prijzengeld

De darter die zich op 25 mei kroont tot de winnaar van de Premier League wint ook 275 duizend pond. De verliezend finalist ontvangt 125 duizend pond en de twee halvefinalisten 85 duizend pond. Ook voor de vier darters die de play-offs niet halen is er prijzengeld: 75 duizend pond (nummer 5), 70 duizend pond (nummer 6), 65 duizend pond (nummer 7) en 60 duizend pond (nummer 8). Er ligt ook elke donderdagavond 10 duizend euro klaar voor de dagwinnaar.

Speelschema

Het speelschema is (bijna) helemaal bekend. Alleen Ronde 8 en Ronde 16 staan nog niet vast. Het is afhankelijk van de stand op dat moment welke darters er in die rondes tegenover elkaar staan. De vier darters die na donderdag 18 mei eerste, tweede, derde en vierde staan, nemen het op donderdag 25 mei tegen elkaar op tijdens de play-offs in Londen.

Ronde 1: The SSE Arena, Belfast (Donderdag 1 februari)

Dimitri Van den Bergh v Jonny Clayton

Michael Smith v Michael van Gerwen

Peter Wright v Chris Dobey

Nathan Aspinall v Gerwyn Price

Ronde 2: Cardiff International Arena (Donderdag 9 februari)

Michael Smith v Jonny Clayton

Nathan Aspinall v Peter Wright

Gerwyn Price v Chris Dobey

Michael van Gerwen v Dimitri Van den Bergh

Ronde 3 - OVO Hydro, Glasgow (Donderdag 16 februari)

Nathan Aspinall v Michael van Gerwen

Peter Wright v Dimitri Van den Bergh

Gerwyn Price v Michael Smith

Jonny Clayton v Chris Dobey

Ronde 4 - 3Arena, Dublin (Donderdag 23 februari)

Michael Smith v Peter Wright

Gerwyn Price v Dimitri Van den Bergh

Jonny Clayton v Nathan Aspinall

Chris Dobey v Michael van Gerwen

Ronde 5 - Westpoint Exeter (Donderdag 2 maart)

Michael van Gerwen v Gerwyn Price

Nathan Aspinall v Michael Smith

Dimitri Van den Bergh v Chris Dobey

Jonny Clayton v Peter Wright

Ronde 6 - M&S Bank Arena, Liverpool (Donderdag 9 maart)

Gerwyn Price v Peter Wright

Michael van Gerwen v Jonny Clayton

Chris Dobey v Nathan Aspinall

Michael Smith v Dimitri Van den Bergh

Ronde 7 - Motorpoint Arena, Nottingham (Donderdag 16 maart)

Dimitri Van den Bergh v Nathan Aspinall

Jonny Clayton v Gerwyn Price

Peter Wright v Michael van Gerwen

Chris Dobey v Michael Smith

Ronde 8 - Utilita Arena, Newcastle (Donderdag 23 maart)

Speelschema afhankelijk van de stand in de Premier League na Ronde 7.

Ronde 9 - Mercedes-Benz Arena, Berlijn (Donderdag 30 maart)

Dimitri Van den Bergh v Michael Smith

Nathan Aspinall v Chris Dobey

Jonny Clayton v Michael van Gerwen

Peter Wright v Gerwyn Price

Ronde 10 - Utilita Arena, Birmingham (Donderdag 6 april)

Michael van Gerwen v Chris Dobey

Nathan Aspinall v Jonny Clayton

Dimitri Van den Bergh v Gerwyn Price

Peter Wright v Michael Smith

Ronde 11 - The Brighton Centre (Donderdag 13 april)

Dimitri Van den Bergh v Michael van Gerwen

Chris Dobey v Gerwyn Price

Peter Wright v Nathan Aspinall

Jonny Clayton v Michael Smith

Ronde 12 - Rotterdam Ahoy (Donderdag 20 april)

Chris Dobey v Jonny Clayton

Michael Smith v Gerwyn Price

Dimitri Van den Bergh v Peter Wright

Michael van Gerwen v Nathan Aspinall

Ronde 13 - First Direct Arena, Leeds (Donderdag 27 april)

Michael Smith v Chris Dobey

Michael van Gerwen v Peter Wright

Gerwyn Price v Jonny Clayton

Nathan Aspinall v Dimitri Van den Bergh

Ronde 14 - AO Arena, Manchester (Donderdag 4 mei)

Peter Wright v Jonny Clayton

Chris Dobey v Dimitri Van den Bergh

Michael Smith v Nathan Aspinall

Gerwyn Price v Michael van Gerwen

Ronde 15 - Utilita Arena, Sheffield (Donderdag 11 mei)

Gerwyn Price v Nathan Aspinall

Chris Dobey v Peter Wright

Michael van Gerwen v Michael Smith

Jonny Clayton v Dimitri Van den Bergh

Ronde 16 - P&J Live, Aberdeen (Donderdag 18 mei)

Speelschema afhankelijk van de stand in de Premier League na Ronde 15.

Play-Offs - The O2, Londen (Donderdag 25 mei)

Halve finales en finale