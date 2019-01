Premier League-sterren kijken NBA-wedstrijd in Londen

Van Genugten wint slotetappe, Team De Rooy compleet terug in Lima

17 januari Met de derde plaats in het eindklassement voor Gerard de Rooy en drie etappeoverwinningen (Ton van Genugten won SS5 en SS10 en De Rooy SS7) kijkt Petronas Team De Rooy Iveco met een toch wel tevreden gevoel terug op de Dakar Rally 2019. ,,Het is niet de podiumplaats waar we op hoopten, maar het is en blijft een podiumplaats”, stelde Gerard de Rooy.