Prestaties Bertens vragen om groot vrouwentoernooi in Nederland

Door Rik Spekenbrink



Marcella Mesker gaf vorige week zondag commentaar bij de door Kiki Bertens gewonnen finale in Sint-Petersburg. Het eerste wat ze de volgende ochtend dacht: het is hoog tijd voor een groot WTA-toernooi in Nederland. ,,In Ahoy, natuurlijk. Waar anders? Het ABN AMRO-toernooi is leuk, maar qua Nederlands succes is het zuinigjes. En Kiki leeft, ze is echt een voornaamsporter geworden, zoals Epke, Ranomi, Dafne en Max.’’