Price en Clayton pakken met Wales wereldtitel voor landenteams, ruziënde Belgen ‘hebben lesje geleerd’

Als het aan Price zou liggen, dan zou de World Cup of Darts elk jaar worden gehouden in het land dat de wereldtitel voor landenteams wint en dat zou dus betekenen dat volgend jaar Cardiff aan de beurt is. Of de PDC daarin meegaat is uiteraard sterk de vraag, maar Price en Clayton schreven het toernooi wel voor de tweede keer op hun naam. In 2020 wonnen de Welshmen ook al. Vandaag knokten ze zich via Zweden (8-5) en België (8-7) naar de finale tegen Schotland. Daarin liet Wales zien waarom zij tot de grote favorieten werden gerekend met een eclatante 10-2 zege.

Ruziënde Belgen

,,Wij Belgen hebben laten zien: we weten dat we het kunnen. We kwamen van 5-2 terug tot 6-6. En dan die laatste leg kregen we geen kans. Er waren kansen", treurden de Belgen na afloop bij Viaplay. Of er nog toekomst voor hen samen is na alle ophef van dit toernooi? ,,Sowieso, we spelen voor België. Het was een hobbelig parcours, maar morgen is het weer Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts en doet ieder zijn ding. Als we er volgend jaar weer samen moeten staan, dan staan we er. We hebben ons lesje geleerd en dit gaat nooit meer voorkomen", aldus Huybrechts.