Price klopt Anderson en wint voor het eerst een ‘major’

Grand Slam of DartsGerwyn Price heeft de Grand Slam of Darts 2018 op zijn naam geschreven. In de finale was de 33-jarige Welshman met 16-13 te sterk voor Gary Anderson.

De 47-jarige Anderson uit Schotland was de torenhoge favoriet in het duel met Price, die pas voor de tweede keer in de finale van een majortoernooi stond. The Iceman, zoals de bijnaam van Price luidt, haalde dan ook alles uit de kast om Anderson te verslaan en zijn eerste eindzege op een groot dartstoernooi te boeken. Dat leek te lukken, toen de uitbundige Price een 7-4 achterstand omboog tot een 7-8 voorsprong.

In het vervolg ging het gelijkop tussen beide darters waarbij het gedurende de partij steeds onvriendelijker werd. In de 28ste leg duwde Anderson zijn opponent zelfs even toen de Welshman wederom uitgebreid de tijd nam om een goede score te vieren. Anderson liet zich vervolgens teveel uit zijn spel halen waardoor Price kon uitlopen naar 16-13.

Anderson, die in de halve finale Michael van Gerwen uitschakelde, verloor voor de tweede keer een finale van de Grand Slam of Darts. In 2011 was Phil Taylor te sterk. De afgelopen drie jaar won Van Gerwen steeds de Grand Slam of Darts, het toernooi waarbij darters van zowel de PDC als de BDO meedoen.