Price onttroont Van Gerwen als nummer een: ‘Ik ga nu vijftig huizen kopen’

Door Max van der Put



De ochtend nadat Gerwyn Price de wereldtitel darts heeft veroverd en de nummer 1-positie op de wereldranglijst, kan de Welshman nog niet rustig genieten van zijn nieuwe status. Plichtplegingen volgen elkaar in rap tempo op. De meeste topdarters hebben een manager die een en ander in goede banen leiden, Price niet. Of eigenlijk wel: zijn vrouw Bethan. ,,Zij regelt veel voor me achter de schermen. Maar ze is hier nu niet aanwezig.”