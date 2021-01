Price slaat gaatje in eerste etappe Dakar Rally, slechte dag Brabec

Anderson en Price strijden om wereldti­tel en cheque van 550.000 euro

10:48 Gary Anderson staat vanavond voor de vijfde keer in de finale van het WK darts. De Schot was gisteravond in de halve finale met 6-3 te sterk voor Dave Chisnall, die vrijdag nog Michael van Gerwen uitschakelde. Tegenstander is de tweevoudig wereldkampioen Gerwyn Price. Voor de wereldkampioen ligt vanavond een cheque van zo’n 550.000 euro klaar, de verliezer gaat met ruim 225.00 euro naar huis.