Price verslaat Anderson in WK-finale na zenuwachtig slot en lost Van Gerwen af als nummer één

WK dartsGerwyn Price is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen darts geworden. De ‘Iceman’ versloeg tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson in de WK-finale met 7-3, al had hij twaalf matchdarts nodig om de wedstrijd uit te gooien. Bovendien lost hij Michael van Gerwen af als mondiale nummer één.

Door Max van der Put

Zou Gerwyn Price bestand zijn tegen de druk van zijn eerste WK-finale, die hem ook nog eens de nummer 1-positie van de wereldranglijst kon opleveren? De 35-jarige Welshman leek vanavond al snel het antwoord te geven in een akelig leeg Alexandra Palace. Hij bleek een man met een missie. Met een waslijst aan hoge scores en indrukwekkende finishes (na vijf sets 72% van de dubbels raak; zijn eerste dertien pijlen op dubbel 20 vielen zelfs allemaal!), nam Price vliegensvlug een 4-1 voorsprong in sets. De 50-jarige ‘Flying Scotsman’ Gary Anderson zág ze vliegen op het podium en kon niet mee in het geweld dat de voormalig rugby-professional ontketende.

De Schotse tweevoudig wereldkampioen oogde ondanks klap op klap onaangedaan - hij is wel wat gewend in zijn lange loopbaan - bleef stoïcijns doorspelen en deed dat niet eens slecht. Dat leverde nog wel wat op. In set zes bleek The Iceman toch ook een mens te zijn, toen hij de dubbel 12 miste waarmee hij anders een ninedarter had gegooid, een perfect leg. Om even later uiteraard wel ‘gewoon’ zijn voorsprong uit te breiden: 5-1.

De kloof was geslagen, waardoor Price het zich kon veroorloven te verslappen. Dat begon met de gemiste dubbel 20 die hem de zevende set kostte. Om vervolgens elf (!) matchdarts onbenut te laten. Toch die druk… Maar het bleek natuurlijk uitstel van executie voor de moedig strijdende Anderson. Price had de finish al in zicht en liet zich er niet meer van weerhouden om daar als eerste zijn kolossale borst overheen te drukken: 7-3.

De beste darter van dit moment mag zich terecht wereldkampioen noemen. En als bonus de beste van de wereld, als nummer 1 op de Order of Merit. Die positie was sinds 2014 in handen van Michael van Gerwen.

Price is bovendien de eerste darter uit Wales die de WK-titel bij de PDC in de wacht sleept. Tot vandaag lukte dat bij het toernooi dat sinds 1994 bestaat slechts spelers uit vier landen: Engeland, Nederland, Schotland en Canada. Het kan allemaal niet op voor Price, wiens dartsleven wel drastisch verandert. Tot dusverre was hij de jager, vanaf nu de prooi. Voor wie hem kan vangen althans.

Volledig scherm Gerwyn Price speelde bij vlagen fenomenaal. © BSR Agency

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © BSR Agency

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.