Prima tennisjaar Bertens opnieuw onderbroken door zeperd

Door Rik Spekenbrink



Soms lijkt Kiki Bertens haar denkbeeldige tweelingzus naar de baan te hebben gestuurd. De ontspannen powervrouw is thuis gebleven, haar chagrijnige en ambitieloze spiegelbeeld mag het opknappen, maar die heeft daar helemaal geen zin in.



Bertens was zaterdagavond onherkenbaar in de derde ronde van de US Open. Verliezen van de nummer 30 van de wereld kan gebeuren, maar niet op deze manier. Na een paar games was het vanaf de tribune in het Louis Armstrong Stadium al aan haar lichaamstaal te zien. Eerst was er wanhoop, gevolgd door gelatenheid, op het einde zelfs een cynisch lachje.