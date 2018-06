Primeur voor Schwartzman op Roland Garros

Mix van teleurstel­ling en trots bij waterpolo­bonds­coach Oranje

17:21 De Nederlandse waterpolovrouwen waren zaterdag tijdens de World League-finale tegen de Verenigde Staten dicht bij een stunt. In het Chinese Kunshan was de VS op beslissende momenten net iets gewiekster. Na een 6-6 tussenstand met nog drie minuten te spelen, verloor Oranje toch nog met 8-6 van de huidige olympisch en wereldkampioen.