Primeur voor Sofia Kenin

In de tweede set kreeg Jabeur in de zesde game maar liefst drie breakpoints, maar die wist ze geen van allen te verzilveren. De game daarop werd ze gebroken door Kenin die op 5-4 haar eerste matchpoint wel direct toesloeg.



De Amerikaanse neemt het in de halve finale op tegen de als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty. Barty versloeg de Tsjechische Petra Kvitova in twee sets: 7-6 (8) 6-2.