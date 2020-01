Primeur voor Zverev met halve finale in Melbourne

Wijnaldum maakt zich geen zorgen over nieuw contract bij Liverpool

28 januari Georginio Wijnaldum is nog altijd op zijn plek bij Liverpool, maar de Nederlander verkeert nog in dubio over zijn toekomst bij The Reds. Zorgen maakt de Oranje-international zich niet, zegt hij in een interview met het Engelse Sky Sports. ,,Ik focus me alleen op dit jaar.”