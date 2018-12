‘Profeet’ Hans Kraay jr. bakt er niet veel van: alleen nederlaag NAC goed voorspeld

Directie PSV licht stap naar Mexico toe: ‘Fysieke aanwezig­heid noodzake­lijk’

7:08 Miljoenen sportliefhebbers in Mexico volgen de prestaties van PSV op de voet. Sinds Carlos Salcido (inmiddels 38) in 2006 de stap naar Eindhoven maakte, is de band met het land gestaag gegroeid en na de komst van Andrés Guardado (32) en nu Hirving Lozano (23) en Érick Gutiérrez (23) piekt de bekendheid van PSV in Latijns-Amerika als nooit tevoren. Het is voor de club reden om meer te investeren in het land, met het doel om stabiele sportieve en commerciële relaties te ontwikkelen.