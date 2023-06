Profvoetballer die met auto sporthal invloog, verschijnt voor rechter: ‘Ik moet ermee leven’

Met videoSofian Kiyine (26), de profvoetballer van het Belgische OHL die op 30 maart met zijn auto een sporthal in Flémalle binnenvloog, is deze ochtend voor de rechtbank verschenen. Kiyine reed met 150 kilometer per uur op een plaats waar maximaal 90 is toegelaten, zo bleek uit het politierapport. Bloedonderzoek wees uit dat hij ook 1,6 promille alcohol in het bloed had - drie keer meer dan de toegelaten hoeveelheid.