Programma WK darts | Twee Nederlanders in achtste finales, maar wel tegen elkaar

Programma achtste finales (Best of 7 sets)

Kwartfinales (Best of 9 sets)

Halve finales (Best of 11 sets)

Finale (Best of 13 sets)

Uitslagen WK darts

Wat is het format?

• Eerste ronde: best of 5 sets (geen tie-break)

• Tweede ronde: best of 5 sets

• Derde ronde: best of 7 sets

• Achtste finale: best of 7 sets

• Kwartfinale: best of 9 sets

• Halve finale: best of 11 sets

• Finale: best of 13 sets