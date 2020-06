Prommayon vindt rust na turbulente tijd: ‘Ambities om terug te keren in de voetbalwereld heb ik niet’

De inmiddels 48-jarige Geoffrey Prommayon speelde voor PSV en FC Eindhoven, maar boekte zijn grootste successen bij Willem II. Voor de Tilburgers werkte hij liefst 147 wedstrijden af. ,,Dat was de mooiste periode uit mijn carrière. Als je bedenkt dat ik met Willem II Champions League heb gespeeld, wie had dat ooit durven dromen? Dat was echt geweldig voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. En ik heb natuurlijk gewerkt onder Co Adriaanse. Hij maakte een team echt beter, haalde meteen Europees voetbal en later dus de Champions League. Mensen praten veel over de streken van Co, maar ik herinner me hem vooral als een van de beste trainers die ik ken. Maar, inderdaad, hij had wel zijn eigenaardigheden, haha."