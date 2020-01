Protest McEnroe en Navratilova tegen omstreden Court

Australian Open Djokovic naar laatste vier na soepele zege op Raonic

12:46 Waar Roger Federer met meer geluk dan wijsheid de halve finale bereikte van de Australian Open staat er op Novak Djokovic vooralsnog geen maat. De Servische titelverdediger klopte vandaag zonder al te veel problemen Milos Raonic in drie sets (6-4, 6-3, 7-6(1)). Djokovic verloor tot dusver alleen in zijn eerste ronde tegen de Duitser Jan-Lennard Struff een set. In de halve finale wacht Djokovic de kraker tegen Federer.