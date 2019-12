PSV baalt van het publieke verdict voor voormalig aanvoerder Rosario

Na de winst op Fortuna Sittard en een avond vol mooie momenten is er wat lucht voor PSV dat deze week via een niemendalletje tegen Rosenborg toewerkt naar een bepalende etappe in de Kuip. Winst tegen Feyenoord zou het perspectief in de eredivisie nog enigszins interessant kunnen maken, omdat AZ en Ajax komende zondag tegen elkaar spelen. Niet dat er ineens weer kampioenskoorts in Eindhoven zal ontstaan, maar toch blijft er dan nog enige Eindhovense druk op de huidige top-twee.