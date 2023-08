PSV stoot op eigen Otten Innovation Cup door naar laatste vier; Braziliaanse club is volgende tegenstander

De wedstrijd tegen de Zuid Koreanen had niet veel om het lijf. Vooral in de beginfase liet PSV het initiatief aan de bezoekers. Dat leidde in de zesde minuut tot achterstand. Youngsuk Kang schoof in vrije positie vanaf de rechterflank de 0-1 in de lange hoek binnen. Twee minuten na rust kwam PSV op gelijke hoogte door toedoen van Sven van der Plas, 1-1. Coach Heilmann keek desondanks tevreden terug op het slotstuk. ,,We hebben heel veel energie in de wedstrijd gelegd. Dat het af en toe dan wel eens misgaat dat kan gebeuren.” Daarmee werd PSV tweede in de poule en komt het zondagmorgen in de kruisfinale Redd Bull Bragantino tegen dat alle wedstrijden tot nu toe won.