Puber (14) uit Andorra wint juniorentoernooi Australian Open

Jimenez Kasintseva is de eerste speelster ooit uit Andorra die een grandslamtoernooi weet te winnen. In de Rod Laver Arena, het hoofdstadion, versloeg ze de Poolse Weronika Baszak in drie sets: 5-7 6-2 6-2.



Inmiddels is Jimenez Kasintseva woonachtig in Sitges, nabij Barcelona, waar ze haar trainingen volgt. ,,Maar ik vertegenwoordig Andorra", zei ze op de persconferentie. ,,Andorra is als een klein dorpje. Iedereen kent elkaar.”



Ondanks haar jonge leeftijd spreekt Jimenez Kasintseva al vijf talen: Engels, Spaans, Catalaans, Russisch en Frans.