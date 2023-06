Publiek Roland Garros boos na curieuze diskwalificatie tennissters

Meer dan een finale in Eindhoven: bekende voetbal­sters willen er ook wat nalaten

De finale van de Champions League in Eindhoven wordt gebruikt als aanjager. Met de hoop dat mensen niet alleen een leuke dag hebben, maar ook profiteren van het evenement in de stad. Vele (oud-)profs zetten als rolmodellen ook buiten de lijnen hun beste beentje voor. ,,Het mooie is dat niet alleen Barcelona en Wolfsburg in het zonnetje worden gezet, maar heel het vrouwenvoetbal”, aldus speelster Kika van Es. Het ED maakt een rondje langs drie verschillende initiatieven die voor een nalatenschap zorgen.